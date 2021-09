Plan Tuvi: el sistema de viviendas industrializadas está probado

El Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas, arquitecto Julio Ferraro, dialogó con LU 32 y se explayó sobre las características de las viviendas para las cuales se está inscribiendo hasta el 3 de octubre. Es un sistema prefabricado, que está superprobado , es rápido y aggiornado a los tiempos actuales. Especificó detalles de las viviendas, y señaló que en 6 meses las entregarán. Ingresar para escuchar la entrevista completa