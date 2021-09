Rotary y Municipio lanzan un proyecto junto a toda la comunidad

En la tarde de este lunes, en la sede de Rotary Olavarría San Vicente, se realizó una conferencia de prensa a la que asistió el Intendente, en la que se presentó un proyecto que tiene por objetivo proveer equipamiento para el nuevo sector de gastroenterología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. El Presidente del club rotario, Jorge Cantar, dialogó con Radio Olavarría tras la conferencia. Explicó que la iniciativa la llevará adelante la familia rotaria integrada por tres clubes de la ciudad y uno de Sierras Bayas, más Interact y Rotaract. También se contará con un aporte de la Fundación Rotaria que ya ha realizado obras en otros hospitales. Indicó que el equipamiento es importante, en un primera etapa serán las torres de cirugía. El costo sería de 90 mil dólares. Para reunirlo se convocará a personas y empresas a colaborar. Ingresar para escuchar la entrevista.