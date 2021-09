‘Tenemos que estar preparados para todo’

Osvaldo Castrovinci, nuevo secretario de la Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios, estuvo en LU32. Indicó que deben invertir más dinero en modernización de unidades, pero para eso, deben reducir los costos fijos, porque con el dinero que recaudan, quedan con las cuentas equilibradas, pero no pueden destinar fondos a renovar ítems.