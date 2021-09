El Movimiento Evita repintó los pañuelos dañados en la Plaza Coronel Olavarría

Los pañuelos habían sido pintados en el año 2014 y en las últimas horas se cometió un acto vandálico sobre la pintura de este símbolo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Con el propósito de repintarlos, este martes desde las 15, se congregaron representantes del Movimiento Evita, de SUTEBA, de La Cámpora , del Frente Renovador , de la Comisíón por la Memoria, el Diputado César Valicente, el Subsecretario de Minería Federico Aguilera, el titular de ANSES, Maximiliano Wesner, entre otros. Ariel Rodriguez, integrante del Movimiento Evita, dialogó con LU 32