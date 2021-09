Comedores Escolares: mientras se organiza la presencialidad, sigue la entrega de bolsones

El Consejero Escolar Leo Wagner, responsable del Servicio Alimentario Escolar, dialogó con LU 32 sobre la organización para el regreso de la presencialidad en Comedores de 53 escuelas.Se está realizando un relevamiento para determinar los cupos, que en 2019 era de 2.900. En algunos podría comenzar el 1 de octubre, pero otros aún no. Se han solicitado 4 heladeras y una cocina. Mientras eso sucede trabajan con el bolsón y el Desayuno y Merienda