En Nación avanza el proyecto para declarar Reserva Natural a Cerro Largo

Federico Aguilera, Subsecretario de Minería de la provincia de Buenos Aires, recordó que en mayo realizó el anuncio concreto y en agosto llegaron desde Parques Nacionales para llevar a cabo un relevamiento de la flora y la fauna . Respecto del proyecto presentado por Juntos en el Concejo Deliberante, señaló que “ entiendo que tienen intención de sumar” y que lo que trata ese proyecto es crear una zona de reserva, es una rezonificación. En otro orden de cosas, en lo que se refiere al área de Minería, evaluó que la actividad está pasando un buen momento.Foto de archivo