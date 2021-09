En la provincia de Buenos Aires habilitan discotecas

El gobernador, se reunió con empresarios del sector. Dijo que se requerirán vacunación y habrá aforos. manifestó que es un logro a partir "del avance en la vacunación".También indicó que desde este viernes, hay segundas dosis libres para mayores con comorbilidades". Y destacó el avance de la campaña de vacunación entre menores de 16 y 17 años.Foto archivo Telam