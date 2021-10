Concejo Deliberante: Colocaron un Mosaico por la Memoria

La iniciativa forma parte de la Semana de las Artes y se concretó en la mañana de este viernes, impulsada por el concejal Germán Aramburu y docentes y estudiantes de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel. Desde la Comisión por la Memoria aprovecharon para pedir un repudio unánime de todos los bloques por el vandalismo de la Plaza.