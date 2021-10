Afiliados a Luz y Fuerza denuncian irregularidades en Asamblea y reclaman un nuevo llamado

En una nota de prensa explican que la situación va más allá de la fecha y la constitución de la Junta Electoral.

Agregan que nunca el Secretario General del gremio, Eduardo Amaya, cedió la palabra en Asamblea a afiliados que se la solicitaron, cosa constatada por los veedores del Ministerio, que también describen en el informe del encuentro, que no se cumplió con el orden del día.

En resumen “la asamblea no duro más que quince minutos ya que el resto de puntos del orden del día no se llevaron adelante por decisión del presidente de la asamblea y los que si se trataron, no se permitió el debate al censurarnos y quitarnos la posibilidad de expresarnos”.

Agregan que los que busca la actual comisión directiva de Luz y Fuerza, cuyo secretario general cumple 20 años en el cargo, es generar una reglamentación proscriptiva que impida a los afiliados organizarse y presentar un lista que dispute las elecciones.

Ejemplifican que en el 2016 se aumentó el cupo femenino en las listas, con el objeto de que la lista opositora recién conformada no pueda alcanzarlo y se desestime su presentación.

Además de nuestra denuncia al Ministerio de Trabajo, este viernes entregaron un petitorio a la Comisión Directiva, con más del 10 % de las firmas de afiliados y afiliadas que se requieren según el estatuto, para solicitar una asamblea extraordinaria, y que se pueda volver a discutir y debatir el orden del día, como se debía haber hecho desde el principio.

“Luz y Fuerza padece de una profunda antidemocracia Sindical, es tiempo de actuar para impedir que esto se extienda en el tiempo y el momento y los tiempos estatutarios son ahora, por medio del ejercicio democrático”.