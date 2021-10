Comienza la segunda campaña antiaftosa en el país

Este sábado en Sintonía Agropecuaria la presento el médico veterinario coordinador de Funsaga Olavarría Sergio Comai. Comenzará el lunes 11 de octubre. Se vacunaran animales menores, terneros, vaquillonas, novillitos, y toritos . No se vacunaran ni vacas ni toros. Nota