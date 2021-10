"Creo que es irreversible, pero de todos modos hay que tener en cuenta que el Gobierno no se va a quedar quieto. La oposición no puede creer que ya ganó, ni equivocarse en la estrategia electoral y debe seguir trabajando porque estamos compitiendo con un Gobierno que va a actuar sin escrúpulos y que en realidad ya lo está haciendo con estas medidas electoralistas", planteó la dirigente de origen radical.

Al respecto, dijo que "las medidas electoralistas no son solo las económicas de la platita en el bolsillo sino también las sanitarias, con esto de dejar los barbijos, dejar los protocolos, la apertura de las canchas".

"Son medidas irresponsables, con las sanitarias no hubo criterio técnico. Se dice que la propia ministra de Salud (Carla Vizzotti) intentó frenarlo, diciendo que había que consultar al equipo de especialistas para las futuras reaperturas y (el jefe de Gabinete, Juan) Manzur le contestó el especialista soy yo ".

En el diálogo con Noticias Argentinas, Stolbizer además señaló: "La desesperación que va mostrando el Gobierno no solo es para revertir la elección, porque ellos saben que no van a poder. La desesperación es por que están intentando que la situación no siga cayendo con el núcleo duro, que es lo que los votó en las PASO. Buscan evitar que no se les vaya ese núcleo duro y retener a ese sector".

Además indicó que en el Frente de Todos "las peleas internas no han cedido, y van a ir siendo cada vez más y peores", mientras que criticó "el intento de Cristina Kirchner de zafar y salirse de este mal gobierno con la carta que escribió".

Y agregó: "Con eso lo han terminado de debilitar al Presidente, que ya estaba debilitado. Antes no se sabía si gobernaba Cristina o Alberto, ahora no se sabe si gobierna Manzur y los gobernadores".

Consultada sobre la discusión de si Juntos por el Cambio debería ir por la presidencia de la Cámara de Diputados en caso de tener en noviembre un resultado similar al de las PASO, Stolbizer consideró que hablar ahora del tema le parece "muy aventurado" y no se mostró muy convencida en avanzar con esa iniciativa.

"Hay algunos que cuentan los pollitos antes de cenar. Hay que discutir y evaluar si conviene meterse con eso en los dos años que quedan de gobierno, que van a ser muy complicados", advirtió.

Además, planteó que "presidir una cámara es una forma de cogobierno", en tanto que insistió en que "hay que hacer una análisis profundo y ya teniendo el número de diputados para eso, sin adelantarse a los tiempos".

Sobre el buen desempeño de la lista que integró y que encabezó Facundo Manes, pese a ser superada en la interna por la de Diego Santilli, sostuvo que "no" le "sorprendió" la performance .

"Quedamos muy conformes con el resultado. Con pocos recursos y tiempo se hizo demasiado, estoy convencida de que con un mes más de campaña hubiéramos tenido un resultado muy superior. Facundo tiene una capacidad de llegada a la gente muy grande", señaló.

A su vez confirmó que habrá actividades de campaña conjuntas de Manes y Santilli de cara al 14 de noviembre: "Por abajo ya se está haciendo. Yo esta semana voy a ir a Escobar para hacer actividades de la lista integrada", detalló.