Ingeniería busca institucionalizar el debate de candidatos

La decana de la Casa de Altos Estudios de Ia UNICEN con asiento local, afirmó en LU32 que tienen escrito el borrador del proyecto de ordenanza para dárselo a los candidatos cuando vayan al debate del 3 de noviembre. Agregó que, a diferencia del 2019, como es para cargos del Concejo, los cabeza de lista podrán, en algunos bloques, ceder su lugar a otro integrante de la nómina.