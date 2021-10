Retornaron las presentaciones de Editorial Del Altillo

Se realizan en la Casa del Bicentenario, explicó Guillermo Del Zotto en LU32. Este sábado será el turno de Alberto Bernabé Sánchez Graf con ‘Quinto Elemento’ de poesía. Hasta diciembre siguen María Inés Banegas, Carlos Verucchi y Fabricio Lucio.