La nueva campaña de Randazzo hará eje en la necesidad de recuperar la tranquilidad

A través de su último spot, Randazzo explica que “tranquilidad no es solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo y saber que lo vas a tener mañana”. Asimismo, agrega: “tranquilidad es que no falte comida en la mesa, tranquilidad es que tus hijos tengan futuro, tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo”.