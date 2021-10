Teatro en Punto de Giro

INACABADO es un interrogante; es una rendija, una brecha, una ecuación que no cierra, una pregunta que se abre. ¿como es nuestra cotidianeidad con el otro?

Hablo del "otro" al que vemos o nos ve nacer, al que vemos o nos ve morir, al que amamos, al que odiamos. ¿como una máquina funcionan los vínculos?

Camino en círculos, reitero las mismas formas para concluir con lo INACABADO, vuelvo al punto inicial.

INACABADO no busca adhesiones, complicidades; no pretende imponer un punto de vista, sí en cambio formula preguntas y busca otros interrogantes, reflexiones, pensamientos, emociones.