‘Sobre el escenario todos los artistas somos iguales’

Gustavo Lubian paso por los micrófonos de Lu32, el músico que formo parte del grupo de León Gieco durante 9 años, se presenta este fin de semana en Colonia San Miguel en el marco de “La fiesta de las Antigüedades”, organizada por Casa de Piedra. Ingresar a la nota para escuchar el audio