Día del Martillero: ‘Somos campeones de la esperanza’

Héctor Alfredo Sáenz Buruaga, vicepresidente del Centro de Martilleros de Olavarría, se expresó en LU32 este lunes 11. Se refirió que en el distrito hay unos 120 profesionales matriculados. También caracterizó el mercado de compra-venta, bastante parado, y el de alquileres, con oferta reducida en propiedades de dos ambientes o mas.