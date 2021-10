Cuatro años de prisión por la muerte de Enzo Marconi

La pena se determinó también por el “concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización”.

Además, se lo inhabilita a Sánchez para portar y/o tener armas de fuego por ocho años y al pago de las costas del juicio.

La sentencia estuvo a cargo de la Dra. Desiata, jueza correccional.

Pese a los intentos de la mamá de Enzo, como particular damnificado, que la causa pase al fuero penal, para obtener una pena más alta enmarcada en un homicidio doloso y no culposo, esto no pudo darse.