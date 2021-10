Finalmente, Axel Kicillof y Sergio Berni encabezaron en Olavarría un acto en la escuela de Policía Juan Vucetich

Durante el mismo se realizó la entrega de 22 patrulleros y se anunció la puesta en marcha de la carrera de Policía Rural. Se realizaron anuncios relacionados con el equipamiento de la fuerza y la cuestión salarial.