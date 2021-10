CONFLICTO EN LOMA NEGRA: desde Minería de la Provincia abogan por una pronta resolución del mismo.

El Subsecretario de Minería bonaerense Federico Aguilera dijo que el conflicto viene de larga data y ahora se reavivó por una cuestión relacionada con los 40 minutos de refrigerio que tienen que tener los trabajadores de Minerar, una de las empresas de la firma.