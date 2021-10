María Inés Banegas presenta su libro ‘Comienzo del juego, el arte de las estatuas vivientes’

Sera en el marco del ciclo de presentaciones de Editorial del Altillo. En Hoy es Domingo adelantó detalles de la presentación que se llevará a cabo el próximo sábado y Domingo en la casa del Bicentenario, con la participación de estatuas vivientes locales y nacionales y varios artistas. En la entrevista también nos contó sobre su participación en la película que se termina de filmar en estos días llamada ‘El Ultimo Hereje’, junto a los actores German Palacios y Gloria Carra.