AOMA se refirió al acuerdo alcanzado con Minerar y Loma Negra

El titular del secretariado nacional, Héctor Laplace, destacó el premio que recibirán los trabajadores "que se ha más que duplicado" y desde ahora será de 5700 pesos. En charla con periodistas, Laplace reiteró que en ningún momento estuvo en peligro el abastecimiento de cemento en el país.