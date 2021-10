Precios: Apoyan congelamiento, piden análisis de insumos y control de la ley de góndolas

Esto ayuda a las PyMes y a los consumidores, señaló Juan Fera, titular de la Unión Industrial de General Rodríguez y CEO de Marolio, en el espacio que la Unión Industrial de Olavarría tiene en LU32. También se refirió a la sanción de la Ley de Etiquetado: Buscarán ayuda para que pequeñas y medianas empresas lo implementen, adelantó.