'Un cuento Rapunzel muy distinto'

Así se denomina el proyecto creado por las profesoras Candela Azuaga y Marina Bourguez, que son las encargadas de Prácticas del Lenguaje de los terceros de Nivel Primario del Colegio Fátima. Candela contó la génesis y otros detalles de la realización de esta reversión del tradicional cuento de los Hermanos Grimm.