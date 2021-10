Olavarría alcanza los 100 mil vacunados con una dosis este miércoles

Ramiro Borzi, responsable de la Región Sanitaria IX, destacó el trabajo de vacunación y la actitud de los olavarrienses. ‘Festejarán vacunando’, sostuvo, ya que este jueves habrá vacunación itinerante en tres postas. Por otro lado, afirmó que aún no tienen indicaciones por la tercera dosis y que no hay novedades en torno a la pérdida de las 400 vacunas de diciembre pasado, pero espera que se llegue a la verdad.