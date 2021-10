Con información de Nueva BA y LU32

Laplace sobre lo ocurrido en el ministerio de Trabajo, y agregó que “hay un problema indudable de la empresa Loma Negra hacia la organización sindical. No encuentro argumentos válidos para ir a un conflicto por diez minutos de refrigerio. La explicación, para mi, es que la empresa está en contra de la organización sindical y sus pedidos, venimos de demandas que nos corresponden, no es raro que lleguemos en el corto plazo a otros reclamos que nos sean favorables, y eso molesta a la empresa. Este enfrentamiento de la empresa no beneficia a nadie”.

“Hubo mucho globo de humo con esto de que iba a haber desabastecimiento de cemento del país, eso es globo. Es cierto que Loma Negra tiene el 45% del cemento del país, pero tuvimos problemas en una sola fábrica, no en el total. Además, en Olavarría, hay un stock que aseguraba tres semanas de producción y despacho de cemento” agregó el Secretario General de AOMA.

Sobre los hornos, Laplace explicó que “había uno que funcionaba de manera normal, y el horno dos que estaba en prueba, que es el montaje nuevo que está haciendo Loma Negra para esta línea de producción. Ese venía con groseros problemas, tal es así que la semana pasada llegó a incendiarse, y todavía no está dentro de las responsabilidades de la empresa, sino de la constructora civil”.

El gremialista también se refirió a la tercerización de las empresas mineras. Ejemplificó que las metalíferas vienen con intenciones de tener el 20% de personal propio y el 80% contratado. Para el gremio tiene que ser al revés, aunque lo ideal sería el 100%, consideró. “Vamos a contramano del mundo, donde multan a Uber”.

También señaló que no está conforme con la concreción de acuerdos empresa por empresa, pero por la tercerización, deben hacerlo. “No es lo que pregonamos, queremos que la gente sea propia. Lamentablemente les tengo que decir que en Argentina tenemos fábricas de cemento que no tienen una pala, un camión. Querríamos por todos los medios volver al personal propio”.

Más allá de esto, se refirió a la idea de quitar las indemnizaciones. “Es una falacia propia de una elección”. Pero, dijo, “hay que buscar una alternativa para incluir a los jóvenes y las mujeres, pero no con monotributo o todas estas formas. Hay que buscar cuál es el problema del mundo laboral argentino”.

Respecto a las PyMes, afirmó que tienen que reunirse y que el Estado también esté presente. “No es tan sencillo como decir: le saco a este para darseló a aquel”. Aprovechó con esto y explicó la cuestión de la tercerización y el ahorro de costos que significa para las empresas tanto en dinero como en horas trabajadas, diferenciando los convenios de trabajo, en este caso, comparándolo con el de la UOCRA.

“Yo diría que estamos casi amesetados” declaró en referencia al estado de la minería en general, particularmente la metalífera. Creciendo está la no metalífera, advirtió. Respecto a la primera, reclamó ‘seguridad jurídica’ y medidas macroeconómicas, sobre todo, con la cuestión del retiro de las divisas. Consideró ‘lastimoso’ lo que sucede en algunas provincias.

Destacó fuertemente lo que sucede con los yacimientos de litio, pero reclamó al Estado un mayor impulso para la industrialización del mismo. Sostuvo que no son trabajadores de AOMA los que deberían industrializar, pero que el pedido tiene que ver con no tener que importar luego, algo que usa materia prima nacional. Desestimó cualquier idea de nacionalización del litio por parte del Gobierno, pero si pidió un proyecto fuerte para la industrialización del mineral en Argentina.

Laplace se refirió al futuro y a la industria 4.0/5.0. Recordó que en marzo del 2020, antes de la pandemia, estaban ofreciendo cursos de capacitación. Tiene que ver con actualizarse constantemente, como deben hacer los dirigentes sindicales, que ya no piensan en lo que un trabajador de la década del ‘70 necesita.

En esa línea, fue consultado por la sucesión en la dirigencia y la participación de la mujer. Adelantó que están camino al Congreso gremial, que luego derivará en la elección de una comisión directiva, tras haber estado imposibilitados de elegir por la pandemia.

En este punto fue duro con los dirigentes locales que es a los que más les cuesta fomentar que las mujeres se posicionen como delegadas o en comisiones internas y directivas. “Muchachos, denle la alternativa a la mujer”, sentenció en mensaje para los sindicalistas.

En referencia a la CGT, consideró que volvería a elegirse una triunvirato, en vistas a que en un futuro aparezca un liderazgo que reúna a todas las vertientes tras una conducción. Evitó referirse a lo que sucede en otras organizaciones sindicales, pero afirmó ‘que hay que preparar gente’. Afirmó que ‘también hay que tener liderazgo en la política’.

Volviendo a la actualidad política y del país, consideró que la inflación deja como grandes perdedores a los trabajadores. No descartó que pueda haber una devaluación tras las elecciones y señaló que son elecciones de medio término, que nos tenemos que acostumbrar que no las gane quien gobierna. Pero, agregó: “No puedo creer que haya trabajadores que voten a quienes proponen terminar con la indemnización, no lo entiendo, pero cada uno tiene la libertad de hacerlo”.

Finalmente describió lo que pasa en Olavarría con la actividad minera y destacó el papel del impuesto a la piedra como algo único. AOMA, declaró, no se queja del impuesto, sino que si se queja “de qué se hace con ese dinero, si va a gastos corrientes o va para que avancen las comunidades. Las comunidades, Sierras Bayas, Sierra Chica, Loma Negra viven de esto, se extraen los recursos y andamos con las deficiencias propias de un Estado que no está presente, en este caso, un Estado Municipal”.