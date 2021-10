Quema de Drogas. ‘La Justicia Federal busca coordinar con la Provincia’

En la mañana de este viernes se destruyeron 77 kilos de diferentes sustancias en el Crematorio Pinos de Paz, en un procedimiento que está reglamentado por la ley y que fue por ordenado por el Juzgado Federal Penal con asiento en Azul. Encabezaron el acto el Juez Federal Gabriel Hernán Di Giulio, el intendente Ezequiel Galli y el Fiscal General, Marcelo Sobrino. Ingrese para ver el video y escuchar la conferencia.