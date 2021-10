Randazzo: 'Si seguimos votando lo mismo, el resultado va a ser el mismo'

Este viernes, el candidato a diputado nacional, ofreció una conferencia, tras encabezar el plenario, para dar detalles de las estrategias de trabajo de cara a las elecciones de noviembre.



Andrea Coronel destacó la trayectoria del espacio en el trabajo con los vecinos del partido, "estamos trabajando hace rato, para nosotros es un compromiso, somos de palabra", manifestó. Desde Vamos con Vos el deseo es "construir de ahora en adelante, cortar con mirar para atrás". A su turno, Florencio Randazzo apostó a la oportunidad del espacio que conduce y aseguró que "las dos fuerzas políticas conocidas han fracasado, el Gobierno toma medidas que a nuestro criterio están equivocadas, no resuelven los problemas de fondo de la Argentina". Asimismo, el candidato consideró que no cree que la salida sea "volver a un pasado que claramente ha fracasado, la grieta ha llevado a que las posiciones sean totalmente intransigentes" y refirió a los proyectos del espacio de una ley con incentivo para la creación de nuevas PyMEs y asegurarles financiamiento; una ley para para la eximición de impuestos para aquellos sectores que generan empleo y la modificación del código de procedimiento penal "que no permita la excarcelación de quien cometió un delito violento". "Tenemos más expectativas que en las PASO, porque si seguimos votando lo mismo el resultado va a ser el mismo", concluyó Randazzo.

