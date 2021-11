Vila contó los nuevos lineamientos para la presencialidad plena y cuidada en las escuelas de la Provincia

Agustina Vila, la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires contó los nuevos lineamientos para la presencialidad plena y cuidada en las escuelas bonaerenses y sostuvo que “son cambios progresivos. En la medida en que mejoró la situación epidemiológica y la campaña de vacunación se fue amplificando, podemos regresar a la rutina habitual en la escuela