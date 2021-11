Vecinos de Colonia Nievas siguen en alerta por una antena instalada en proximidades de la iglesia

La ex concejala Gabriela Delía, que vivió en el lugar y en la actualidad asiste continuamente, dialogó con LU 32 luego de que el tema fuera abordado por el Concejo Deliberante en la sesión pasada. Delía expresó que recientemente comenzó esta situación. En principio se observaba una plataforma y se pensó que sería una casa prefabricada. Sin embargo se instaló una antena de grandes dimensiones. Pese a las gestiones que vienen realizando, este lunes continuaban los trabajos, según dijo.Detalló las acciones iniciadas desde el 21 de octubre. Ahora se están esperando las convocatorias del Concejo Deliberante para tratar el tema