Destacan como ‘novedoso’ el proyecto de remediación propuesto por Cementos Avellaneda

Se trata de la iniciativa por la que la empresa negocia la compra de una calle por la que debería pagar alrededor de 1,5 millones de dólares, explicó Federico Aguilera, Subsecretario de Minería de la Provincia. Profundizó en que desde el bloque de concejales del Frente de Todos, buscarán que ese dinero vaya a las localidades.