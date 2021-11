‘Queremos ir a elecciones y él no quiere que vayamos’

‘Entendemos que los tiempos están vencidos, según el estatuto’, afirmó.

‘No sirve que venga a decir que no es gente de acá la de la lista’. Denunció que la Junta Electoral no los atiende y no les provee los formularios necesarios.

‘Yo no estoy discutiendo el Estatuto, estoy discutiendo las prácticas de la Junta que encabeza Mario’, sostuvo y pidió ecuanimidad en la vara con la que toman las decisiones.

Reconoció que le ofrecieron ser parte de su lista, porque es necesario contar con la experiencia de Rodríguez.

Pidió explicaciones porque Rodríguez es candidato, secretario general, apoderado y quien nombra a la Junta Electoral.

Políticamente, Pino afirmó que 5 integrantes de la lista de Rodríguez son trabajadores de la Obra Social de los gastronómicos y no trabajadores que se desempeñen en algún establecimiento y se preguntó por qué no salió a buscar trabajadores del padrón.