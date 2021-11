Ciberacoso: ‘Argentina es uno de los 10 países del mundo con mayor consumo de material de abuso sexual infantil’

El Fiscal Lucas Moyano, que entiende en este tipo de delitos, dialogó con LU 32, en el marco del "Día internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso", que se conmemoró este jueves. El ciberacoso también incluye al ciberbulling que se realiza entre compañeros. Para que la familia esté atenta y alerta, dijo que la mejor manera es ‘involucrarnos’. Asimismo puso a disposición los medios de contacto con su fiscalía para denunciar este tipo de hechos.También refirió al operativo “Guardianes en Red” que se llevó a cabo recientemente en distintas ciudades de la provincia y al que lo convocaron a la hora de llevarlos a cabo en Azul y Tandil. Ingresar para escuchar la entrevista. Foto : twitter