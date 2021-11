Tranquilidad para 38 empresas: podrán escriturar las situadas en el Sector V del PIO

Tras 11 años de haber comenzado con la instalación y el trabajo en ese lugar y, con 6 años de gestiones de la Unión Industrial, en la mañana de este viernes Federico Aguilera, subsecretario de minería, junto a César Longo y Sergio Corso, primero y segundo de la UIO, confirmaron la noticia.