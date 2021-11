Coopelectric: Con el saneamiento del déficit como objetivo, Arouxet asume la conducción

El doctor Cruz Arouxet quedó al frente del Consejo de Administración de la empresa de capital social más importante del distrito. En diálogo con LU32 sostuvo que el atraso tarifario de la tercera parte de la factura, que es lo que ellos retienen, fue reconocido por el gobernador.