Hubo cena del Frente Juntos este viernes

Foto: En Línea Noticias

Se dio en el predio que el Club Pueblo Nuevo tiene en la calle San Martín. Ezequiel Galli consideró que después del 12 de septiembre 'La gente volvió a tener esperanza', dijo, como arenga, ante los referentes locales y regionales del Frente, tanto del PRO, como de la UCR y del Peronismo.