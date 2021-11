Las elecciones legislativas como disparador para hablar de Historia

Foto: Turismo Buenos Aires

Eduardo Lazzari, el historiador de Buenos Aires, se refirió a cómo comenzó la cuestión con este Poder de la República, apenas pasado un tiempo de la Revolución de Mayo, con la Asamblea del Año XIII, que físicamente estuvo situada en un edificio donde ahora está el Banco Provincia de la City Porteña. Recordó también que el Congreso de Tucumán también tuvo características de Legislativo, además de Constituyente.