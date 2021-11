Caputo afirmó que en Olavarría no se han registrado casos de variante Delta

El secretario de salud de la Municipalidad dialogó con Luis Occhi, tras dar el alta el sábado al último paciente con coronavirus. Afirmó que es clave la vacunación para que la actual situación se mantenga, pero que igual se sigue monitoreando e hisopando todos los días.