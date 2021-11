AOMA adelanta conflicto con Loma Negra por mala liquidación de aguinaldos

El secretario general del gremio, Alejandro Santillán, dio a conocer que están atravesando una situación de incumplimiento por parte de la cementera, en relación al sueldo anual complementario y un premio covid que algunos empleados tuvieron el pasado 2020. No descartó nuevas medidas de acción directa en breve.