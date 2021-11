Visitó Olavarría la candidata Carolina Castro

En el marco de las visitas a los distritos, la candidata de Vamos con Vos señaló dos necesidades principales observadas: la necesidad de trabajo y la inflación. "A mucha gente le cuesta poner un plato de comida en la mesa en un país que es capaz de producir proteínas para alimentar a 400 millones de personas", aseveró y llamó a la sociedad a votar para conseguir "diversidad de voces en un HCD, en el Congreso".

La dirigente de la Unión Industrial Argentina detalló propuestas concretas para el sector industrial, apuntando a lograr una estabilidad y previsibilidad en la macroeconomía. "Si el Gobierno no se está haciendo cargo de la inflación y resolviendo estos problemas, no hay crecimiento" e indicó que en Argentina "hace 10 años que no generamos empleo privado".

En este sentido, enumeró que buscarán desde su espacio debatir en el Congreso una Ley de estabilidad monetaria cambiaria y fiscal, legislación para fomento a las inversiones, "tenemos q pensar un nuevo régimen impositivo para el que quiere generar trabajo", sentenció.

Respecto del Fondo Monetario Internacional, Castro manifestó que "no hay crecimiento sustentable sin acuerdo con el FMI" y que dada esta deuda "heredada de la gestión de Juntos por el Cambio", la Argentina paga tasas de 16 puntos para financiarse, "entonces es imposible que el sector privado pueda realmente crecer sin resolver ese problema", explicó.

Para paliar el déficit habitacional, una de las problemáticas de larga data en el país, Carolina Castro hizo hincapié en la Ley de Alquileres "porque no ha servido". Refirió al título 3 de dicha legislación, sobre alquileres sociales y apuntó a la necesidad de su correcta implementación, donde el Estado brinde garantías y seguros de caución.

Sobre las elecciones del próximo domingo, Castro reflexionó que "la política está alejada de la gente y por eso hay desgano y apatía y no van a votar". Llamó a "aprovechar ese momento tan glorioso que nos da la democracia" y a visitar sus redes sociales y las de Florencio Randazzo para conocer las 24 propuestas referidas a seguridad, trabajo y salud, entre otros temas.