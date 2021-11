‘Nos tomó por sorpresa lo de la Cena Solidaria’

Lo declaró el titular de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Hugo Fayanás, en La Voz de Bomberos, que agregó que conocían lo de la permuta del Destacamento de Loma Negra por el terreno cercano a la Ruta 51, pero se pusieron felices al enterarse de la ‘inyección’ de la Cena.