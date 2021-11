Muy emotivo acto protocolar por los 118 años de Loma Negra

Ocurrió este martes en la Plaza de la Eficiencia y el Trabajo ante decenas de vecinos e integrantes de instituciones representativas que se acercaron a la celebración. Se homenajeó al residente de la Villa con más años y se recordó a Roberto Vivinetto, ex delegado fallecido en agosto. El intendente Galli no concurrió y en su lugar encabezó el acto Hilario Galli, Secretario de Gobierno.