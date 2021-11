Benítez tras la reunión por los hechos vandálicos en la Escuela 80: 'decidimos armar una mesa de acción comunitaria'

El Jefe Distrital de Educación, profesor Julio Benítez, dialogó con LU 32 tras la reunión que se llevó a cabo este martes en la Sociedad de Fomento luego de los hechos vandálicos en la Escuela 80 del barrio CECO. Informó que participaron autoridades de los distintos establecimientos educativos del sector , autoridades policiales y el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani