Kicillof, horas antes de las elecciones, dejó definiciones en Radio Olavarría

Reactivación, pandemia, macrismo y seguridad fueron algunos de los temas que abordó el gobernador en nota con LU32. Pidió a la población que vaya a votar. Adelantó que habrá medidas para luego de las elecciones, fustigó a la Oposición y cree que no van a aceptar dialogar tras los comicios. Dijo estar ‘conforme’ con el trabajo del Ministro Berni, que fue en una etapa difícil.