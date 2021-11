Aniversario de Olavarría: el 25 será la gran fiesta en el Parque Eseverri

El próximo jueves 25 de noviembre, Olavarría celebrará 154 años desde su fundación y –gracias a que el contexto sanitario actual lo permite– se realizará la tradicional fiesta aniversario (la número 14) en el Parque Helios Eseverri.Así lo anunció el intendente Ezequiel Galli este miércoles por la tarde en conferencia de prensa, acompañado por el secretario de Gobierno Hilario Galli, la subsecretaria de Cultura y Educación Agustina Marino y el director de Cultura Mariano Sarthou. Las actividades ese día, que será asueto para la administración municipal y otras que se informará oportunamente, darán comienzo a las 14. El cierre a las 21, estará a cargo de Los Pericos. También anunció que se realizará la Bonsifest y el festejo en Estudiantes, siempre que se siga con un buena situación sanitaria