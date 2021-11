Cenizo: ‘La gente necesita diálogo y consenso’

El presidente del Concejo y candidato por el Frente Juntos, estuvo en LU32 junto con el intendente Galli, antes del cierre de campaña. Ambos fustigaron la estrategia nacional tras las PASO. Cenizo reconoció que hay problemas de seguridad, pero por cuestiones Provinciales.