Vuelve Verano Dorado: ‘ es una buena noticia para adultos mayores y para los profesores’

El profesor Rubén Musotto dialogó con LU 32 y señaló que también los profesores extrañaron esta actividad. La inscripción comienza este lunes 15 y se extenderá por dos semanas. La modificación es que se deben inscribir llamando al 42 19 32 de 9 a 12 y las que reuniones informativas posteriores no serán masivas sino que se los convocará de modo controlado .Habrá transporte como otros años. Las actividades serán los días serán martes y jueves