Elecciones: 200 efectivos estarán destinados al operativo de seguridad

El Comisario Inspector Roberto Landoni, Jefe de la Estación de Policía Departamental dialogó con LU 32 sobre los preparativos para los comicios de este domingo. Habrá 140 efectivos estáticos y aproximadamente 60 en forma dinámica. La custodia durante los comicios, es en el exterior de las escuelas