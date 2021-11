Bruno Cenizo: ‘con mucha alegría y ansiedad por que llegara este día’

Lo expresó el candidato a concejal por Juntos,Bruno Cenizo , actual presidente del Concejo Deliberante al concurrir a votar en la escuela ex Normal . Manifestó que no tiene ninguna cábala y que en la jornada recorrerá algunas escuelas para saludar a los fiscales. Por último dijo esperar que concurra la gente a votar y que estadísticamente las generales funciona con más gente que en las PASO