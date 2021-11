Maxi Wesner: expectativas 'las mejores y muy tranquilo.Hemos dado todo'

El candidato a concejal del Frente de Todos, Maximiliano Wesner, se expresó en el momento de emitir el voto en la secundaria 1. Pidió votar con memoria. Evaluó que en esta jornada concurrirá más gente a votar que la que lo hizo en las PASO